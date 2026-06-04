Медведев объяснил слова Рубио о роли США в конфликте с Украиной

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что США не являются нейтральной стороной в конфликте с Украиной, говорит о том, что Вашингтон продолжит вкладываться в ОПК противника РФ. Такое мнение замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев высказал во время посещения одного из оборонных предприятий в Челябинске.

"Вот буквально вчера, по-моему, госсекретарь Соединенных Штатов Америки сказал: "Вы все должны понимать, мы помогаем не России, а мы помогаем Украине. Мы вводим санкции не в отношении Украины, а в отношении России", - процитировал Медведев заявление Рубио.

Лавров удивился заявлениям Рубио о позиции России по Украине

Он отметил, что "это позиция той страны, которая достаточно спокойно себя сейчас ведет", не говоря уже про европейские государства.