Москва неоднократно предоставляла европейцам возможность вернуться к диалогу, сесть за стол переговоров. Они провалили все эти шансы, заявил в беседе с журналистами RT Arabic министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Накануне западные массмедиа рассказали, что Берлин, Лондон и Париж начали работу над планом переговоров с Москвой по урегулированию кризиса на Украине.

Репортеры попросили министра прокомментировать планы ведущих европейских держав по дипломатическому решению кризиса.

«Там раздаются голоса: «Мы все-таки когда-то поговорим». Это все несерьезно. Они имели огромное количество шансов, и они все эти шансы провалили», — подчеркнул Лавров.

Лавров удивился заявлениям Рубио о позиции России по Украине

Глава ведомства также обратил внимание на обвинения в адрес России со стороны госсекретаря США Марко Рубио, в частности, на его слова о том, что Москва якобы не готова к уступкам.

Министр констатировал, что Рубио присутствовал на переговорном процессе на Аляске в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в 2021-2024 годах западные лидеры исключали возвращение к диалогу с Россией.

В 2025 году главы государств и правительств стали все чаще признавать, что Европе придется найти подход к РФ, вернуться к диалогу с соседом.

По словам аналитиков, тренд на возвращение к переговорам значительно усилился в 2026 году, его обсуждение началось на всех уровнях — общественном, экспертном, правительственном.