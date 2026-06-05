Началось выступление Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин участвует в центральном мероприятии Петербургского международного экономического форума - пленарном заседании.

В своем выступлении глава государства в первую очередь сделает акцент на вопросах экономики и экономических проблемах как внутрироссийских, так и общемировых, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также, по его словам, в речи президента будет уделено внимание и политическим вопросам.

Далее выступят участвующие в пленарном заседании представители иностранных государств: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Танзании Самия Сулуху Хасан, зампредседателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Когда часть с выступлениями подойдет к концу, они вместе с российским лидером будут отвечать на вопросы по главным темам дня.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы проходит фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер ПМЭФ.