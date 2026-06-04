Захарова ответила Германии на обвинения по поводу голосования в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила немецкому МИД на обвинения в связи с тем, что Германия потеряла место в Совбезе ООН из-за России.

«Только что пришла новость удивительная... Каждые два года проходят выборы в непостоянные члены Совбеза ООН... Германию не выбрали... Только что МИД Германии сделал заявление... Угадайте, кто в этом виноват? Ну то есть, с первого раза? Правильно, Россия виновата в срыве, или, как они сказали, неизбрании Германии», — сказала она в ходе панельной дискуссии на ПМЭФ «Похищение Европы: невыученные уроки истории. Какое будущее европейцы украли у себя и следующих поколений?».

Захарова подчеркнула, что при демократии можно что-то «не выиграть». Она также задалась вопросом о том, чем занималась ФРГ, когда десятилетиями бегала по углам, угрожая и шантажируя страны разорвать отношения с Россией.

«Разница знаете в чём? Нам всё равно, мы идём своим путём», — заключила дипломат.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия потеряла место в Совбезе ООН из-за России.