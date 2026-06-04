Лавров высказался о членстве Украины в НАТО словами «Рютте плевать»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT заявил, что генеральному секретарю НАТО Марку Рютте плевать на отношение администрации президента США Дональда Трампа к членству Украины в альянсе.

«Рютте поехал в Киев, где сказал, что Украина будет в НАТО. Он плевать хотел на то, что США в лице президента Трампа считают это неприемлемым», — подчеркнул глава МИД РФ.

Также он отметил, что европейцам проще принять Украину в Североатлантический альянс, чем в Европейский союз (ЕС), поскольку в таком случае ЕС развалится.

Накануне Рютте на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве признал, что в НАТО нет единогласной поддержки по вопросу членства этой страны.

Ранее сообщалось, что Рютте перебил Зеленского, когда речь зашла о нехватке систем противовоздушной обороны Patriot у Вооруженных сил Украины.