Лавров удивился заявлениям Рубио о позиции России по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров удивился заявлениям госсекретаря США Марко Рубио о неготовности России к уступкам по Украине. Слова главы дипведомства приводит РИА Новости.

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«Сейчас они заявляют в Евросоюзе: мы не посредники, мы твердо на стороне Украины. Меня удивило, что Марко Рубио на днях, выступая в Конгрессе, сказал то же самое. Сказал, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шансы оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия», — отметил министр.

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Ранее Рубио заявил, что перспективы соглашения по Украине на данный момент не просматриваются. По его словам, ни одна из сторон конфликта не готова пойти на уступки, необходимые для достижения мира.