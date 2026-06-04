Захарова заявила о цивилизационном тупике ультралиберальной модели
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о цивилизационном тупике ультралиберальной модели в контексте инфокризиса Европы.
«В инфокризисе современной Европы надо говорить не только о самом факте этого кризиса, а о его масштабах. Речь давно уже не об упадке журналистики, не о фейках отдельных в соцсетях... Мы наблюдаем цивилизационный тупик ультралиберальной модели, которая ещё вчера претендовала на то, чтобы буквально учить и перепрошивать весь мир по принципу западного восприятия понятий свободы, демократии и прав человека», — сказала она в ходе панельной дискуссии на ПМЭФ «Похищение Европы: невыученные уроки истории. Какое будущее европейцы украли у себя и следующих поколений?».
Главред Press Trust of India Виджай Джоши ранее назвал фейки мощным оружием, формирующим общественное мнение.
Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак обратил внимание, что информационные войны никак не регламентированы.