В России оценили план президента Финляндии по масштабному расширению ЕС

Политолог Константин Калачев в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу президента Финляндии Александра Стубба о расширении Евросоюза до 40 государств, оценив ее реальные перспективы и риски для России. По мнению эксперта, такое масштабное объединение возможно только при создании концепции «двухскоростного» ЕС с ограничением права голоса для новых членов, однако для Москвы этот проект несет скрытую экономическую угрозу в виде расширения зоны антироссийских санкций.

Слабость нынешнего Евросоюза, как мне кажется, заключается в одном простом обстоятельстве: решения принимаются консенсусом. Мы уже видели проблему на примере Венгрии, когда одна или две страны занимают особую позицию. Если Стубб предлагает расширить ЕС до 40 стран, включая Турцию и Канаду, то возникает закономерный вопрос: все эти государства обладают совершенно разными политическими системами. Например, в Турции сейчас все меньше и меньше демократии, а Канада, напротив, близка по всем параметрам к европейским демократическим странам. Если говорить о самом механизме расширения, то главный вопрос: будут ли новые члены ЕС пользоваться теми же правами, что и старые? Недавно уже звучала идея о включении той же Украины в состав ЕС без права голоса. То есть речь может идти о создании неких ассоциированных членов, которые получают определенные преференции с точки зрения таможенных пошлин, свободы перемещения капиталов, рабочей силы и товаров. Свобода торговли — это важная вещь, особенно на фоне протекционистской политики США и тарифной политики Трампа. Будут ли все эти 40 стран равны? Или все-таки старый ЕС останется в нынешнем виде, а новые государства станут "внешним контуром" — ассоциированными членами, имеющими преимущества в торгово-экономических отношениях, но лишенными права императивного голоса? Это напоминает вареное яйцо, где есть желток (ядро из нынешних стран ЕС) и белок (внешний контур). Если требования политического характера к кандидатам предъявляться не будут, а речь пойдет просто о свободном рынке, тогда идея понятна. Хотя и здесь есть риски: для той же Германии в силу религиозного фактора и вопросов миграции гипотетическое открытие границ с Турцией или странами Западных Балкан может стать проблемой. Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»

Эксперт подчеркнул, что Евросоюз не является военным блоком, поэтому его масштабное расширение преследует исключительно геополитические и экономические цели — создание мощного противовеса США и Китаю на мировых рынках. Тем не менее для России в этом сценарии кроются определенные экономические риски.

«Евросоюз — не военный блок. Военные вопросы решаются через НАТО, это совершенно отдельная история. Поэтому в данном случае речь идет в первую очередь об экономическом усилении этих стран и их способности коллективно диктовать свои условия на мировых рынках. Понятно, что для состязания с США и Китаем потенциала каждой отдельно взятой европейской страны — будь то Франция, Великобритания или Германия — недостаточно. А все вместе, с общим рынком, они могли бы представлять серьезную экономическую силу… В военном отношении для России ничего не меняется, здесь не стоит сравнивать "теплое с мягким". Однако масштабное расширение ЕС создает возможности для экономического давления. Например, для России может стать проблемой, если условием присоединения новых стран к Евросоюзу станет обязательное введение антироссийских санкций. Возьмем ту же Турцию: сейчас у нас с ней нет проблем, мы торгуем, развиваем туризм. Но если Анкаре скажут: "Мы за ваше вступление в Объединенную Европу, но давайте тогда проводить общую экономическую политику, включая санкционную", — вот это может стать для нас ощутимым вызовом. Вопросы же общеевропейской армии к предложению Стубба отношения не имеют».

Оценивая реальные шансы на реализацию инициативы финского президента в обозримой перспективе, Калачев отметил, что реальные подвижки возможны только при изменении самого формата европейской интеграции. При этом ждать вхождения в ЕС североамериканских государств не стоит.

«Если ЕС примет решение о том, что возможна иная форма членства — скажем, ассоциированное, с совещательным, а не решающим голосом — то в ближайшие годы всякое может быть. Канада действительно во многом куда более "европейская" страна, чем некоторые государства в самой Европе, это трудно отрицать. Но стоит заметить, что премьер-министр Канады ранее прямо заявлял, что Оттава не намерена рассматривать вопрос о вступлении в Евросоюз. А вот вопрос укрепления связей в каком-то ином формате, удобном для всех сторон, вполне может обсуждаться, и здесь в обозримой перспективе действительно возможны определенные подвижки».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал «мыслить масштабно» и рассмотреть возможность расширения Евросоюза с 27 до 40 государств, сообщает CNBC. Политик предложил создать гибкие механизмы членства, которые позволили бы включить в состав ЕС как европейские, так и неевропейские страны. Среди потенциальных кандидатов Стубб выделил Великобританию, Норвегию, Исландию, государства Западных Балкан, Украину, Молдавию, Грузию, а также призвал «серьезно задуматься о Турции» и рассмотреть в качестве одного из вариантов Канаду.