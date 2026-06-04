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В России оценили план президента Финляндии по масштабному расширению ЕС

Семён Капранов
Константин Калачевэксперт

Политолог Константин Калачев в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу президента Финляндии Александра Стубба о расширении Евросоюза до 40 государств, оценив ее реальные перспективы и риски для России. По мнению эксперта, такое масштабное объединение возможно только при создании концепции «двухскоростного» ЕС с ограничением права голоса для новых членов, однако для Москвы этот проект несет скрытую экономическую угрозу в виде расширения зоны антироссийских санкций.

Слабость нынешнего Евросоюза, как мне кажется, заключается в одном простом обстоятельстве: решения принимаются консенсусом. Мы уже видели проблему на примере Венгрии, когда одна или две страны занимают особую позицию. Если Стубб предлагает расширить ЕС до 40 стран, включая Турцию и Канаду, то возникает закономерный вопрос: все эти государства обладают совершенно разными политическими системами. Например, в Турции сейчас все меньше и меньше демократии, а Канада, напротив, близка по всем параметрам к европейским демократическим странам. Если говорить о самом механизме расширения, то главный вопрос: будут ли новые члены ЕС пользоваться теми же правами, что и старые? Недавно уже звучала идея о включении той же Украины в состав ЕС без права голоса. То есть речь может идти о создании неких ассоциированных членов, которые получают определенные преференции с точки зрения таможенных пошлин, свободы перемещения капиталов, рабочей силы и товаров. Свобода торговли — это важная вещь, особенно на фоне протекционистской политики США и тарифной политики Трампа. Будут ли все эти 40 стран равны? Или все-таки старый ЕС останется в нынешнем виде, а новые государства станут "внешним контуром" — ассоциированными членами, имеющими преимущества в торгово-экономических отношениях, но лишенными права императивного голоса? Это напоминает вареное яйцо, где есть желток (ядро из нынешних стран ЕС) и белок (внешний контур). Если требования политического характера к кандидатам предъявляться не будут, а речь пойдет просто о свободном рынке, тогда идея понятна. Хотя и здесь есть риски: для той же Германии в силу религиозного фактора и вопросов миграции гипотетическое открытие границ с Турцией или странами Западных Балкан может стать проблемой.

Константин Калачев
Константин КалачевПолитолог, руководитель «Политической экспертной группы»

Эксперт подчеркнул, что Евросоюз не является военным блоком, поэтому его масштабное расширение преследует исключительно геополитические и экономические цели — создание мощного противовеса США и Китаю на мировых рынках. Тем не менее для России в этом сценарии кроются определенные экономические риски.

«Евросоюз — не военный блок. Военные вопросы решаются через НАТО, это совершенно отдельная история. Поэтому в данном случае речь идет в первую очередь об экономическом усилении этих стран и их способности коллективно диктовать свои условия на мировых рынках. Понятно, что для состязания с США и Китаем потенциала каждой отдельно взятой европейской страны — будь то Франция, Великобритания или Германия — недостаточно. А все вместе, с общим рынком, они могли бы представлять серьезную экономическую силу… В военном отношении для России ничего не меняется, здесь не стоит сравнивать "теплое с мягким". Однако масштабное расширение ЕС создает возможности для экономического давления. Например, для России может стать проблемой, если условием присоединения новых стран к Евросоюзу станет обязательное введение антироссийских санкций. Возьмем ту же Турцию: сейчас у нас с ней нет проблем, мы торгуем, развиваем туризм. Но если Анкаре скажут: "Мы за ваше вступление в Объединенную Европу, но давайте тогда проводить общую экономическую политику, включая санкционную", — вот это может стать для нас ощутимым вызовом. Вопросы же общеевропейской армии к предложению Стубба отношения не имеют».

Оценивая реальные шансы на реализацию инициативы финского президента в обозримой перспективе, Калачев отметил, что реальные подвижки возможны только при изменении самого формата европейской интеграции. При этом ждать вхождения в ЕС североамериканских государств не стоит.

«Если ЕС примет решение о том, что возможна иная форма членства — скажем, ассоциированное, с совещательным, а не решающим голосом — то в ближайшие годы всякое может быть. Канада действительно во многом куда более "европейская" страна, чем некоторые государства в самой Европе, это трудно отрицать. Но стоит заметить, что премьер-министр Канады ранее прямо заявлял, что Оттава не намерена рассматривать вопрос о вступлении в Евросоюз. А вот вопрос укрепления связей в каком-то ином формате, удобном для всех сторон, вполне может обсуждаться, и здесь в обозримой перспективе действительно возможны определенные подвижки».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал «мыслить масштабно» и рассмотреть возможность расширения Евросоюза с 27 до 40 государств, сообщает CNBC. Политик предложил создать гибкие механизмы членства, которые позволили бы включить в состав ЕС как европейские, так и неевропейские страны. Среди потенциальных кандидатов Стубб выделил Великобританию, Норвегию, Исландию, государства Западных Балкан, Украину, Молдавию, Грузию, а также призвал «серьезно задуматься о Турции» и рассмотреть в качестве одного из вариантов Канаду.