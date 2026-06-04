Переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине от имени Европейского союза (ЕС) должен вести канцлер Германии Фридрих Мерц. С таким предложением выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает České noviny.

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«На мой взгляд, именно канцлер Германии Мерц должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию на основании мандата [Европейского] Совета и Еврокомиссии», — сказал он.

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Бабиш отметил, что продолжение конфликта «не принесет ничего хорошего», а президент США Дональд Трамп отстранился от его урегулирования, сосредоточив свое внимание на Ближнем Востоке и решении проблемы блокады Ормузского пролива.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз сам должен определить переговорщика по вопросу Украины. Он добавил, что выбор встречаться или нет с предложенным ЕС кандидатом остается за Москвой.