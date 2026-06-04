В МИД заявили о готовности организовать площадку Баку и Еревану для диалога и договора
Российская Федерация готова предоставить переговорную площадку для заключения мирного соглашения между Баку и Ереваном.
Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, передает ТАСС.
По словам Галузина, Москва последовательно поддерживает усилия обеих стран по полномасштабной нормализации отношений. Он также указал на значительный потенциал «платформы регионального сотрудничества 3+3», объединяющей Россию, Иран, Турцию, Азербайджан, Армению и Грузию. Данный механизм, отметил замминистра, позволяет решать проблемы региона без деструктивного вмешательства извне.
Ранее премьер Армении заявил, что посетит Азербайджан в 2028 году на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). По его словам, Ереван и Баку взаимно поддерживали друг друга в организации мероприятия на своей территории.