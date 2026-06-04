Ожидание улучшений отношений России и США является большой наивностью.

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, чьи слова приводит «Говорит Москва».

«Мы видим правоту тех российских экспертов, кто всегда указывал, что питать иллюзии на потепление, связанные с потеплением отношений между Вашингтоном и Москвой, было бы большой наивностью», — пояснил он.

Депутат напомнил, что Россия является главной угрозой с точки зрения стратегов Североатлантического альянса, а США до сих пор находится в составе НАТО.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал информацию о том, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания готовятся к возможной войне с Россией. По его словам, европейские страны хотят, чтобы Вооруженные силы России были связаны в зоне проведения специальной военной операции.