Захарова рассказала о "хлестаковщине" Зеленского и ядерных рисках для ЕС

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала интервью "Российской газете". Дипломат ответила на вопросы о трагедии в Старобельске, двойных стандартах Запада, письме Зеленского Трампу, "ядерном зонтике" Франции и перспективах диалога с Европой.

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Западные политики и СМИ зачастую игнорируют зверские преступления киевского режима, направленные против детей. Взять трагедию в Старобельске, где погиб 21 подросток. Как заставить мировое сообщество дать оценку действиям режима Зеленского?

Мария Захарова: Западное лицемерие никогда не закончится. Бесполезно ждать, когда зло на Земле исчезнет. Это закон жизни: есть добро, есть зло, есть свет, есть тьма. Нужно бороться на всех фронтах - на политических, информационных. Буквально за сутки была организована поездка 51 иностранного журналиста в Старобельск. Представители двадцати стран увидели и запечатлели кровавый теракт, который унес жизни 21 ребенка. После этого говорить, что ничего не было, у них уже не получается. Вот так и надо действовать - наступательно, с душой, с отдачей, профессионально.

Как же западным СМИ не замалчивать такие факты, когда властям их стран надо будет отвечать и перед своим народом, и перед своими законами за финансирование террористической деятельности киевского режима? Надо бороться, надо заставлять эти СМИ об этом говорить.

Почему Запад, обвиняющий Россию, закрывает глаза на преступления Израиля?

Захарова: Они привыкли чувствовать себя, как сказал Обама, исключительными. То есть исключенными из-под действия закона и международного права. Они вывели себя за пределы сферы законности. Они решили сохранить систему международно-правовых отношений, сохранить универсальные организации, как ООН, но при этом себя поставить выше. Отделить, оставаясь внутри, но дать понять, что они неподсудны, что могут делать все, что хотят, и что международное право - оно для других.

Зеленский направил Трампу пятистраничное письмо с просьбой о военной помощи. Говорит ли это о том, что киевский режим находится на грани катастрофы?

Захарова: Об этом говорят и совершаемые киевским режимом теракты. Это бессильная злоба. Это момент, когда они могут сделать больно людям, не имея представления, как это им поможет стратегически.

Письмо - это ход. Он может даже Трампу написать. Абсолютная хлестаковщина. Попытка затормозить неизбежность. Зеленскому нужно показать гражданам, что он не просто кровавый Хлестаков, а что он аж целому президенту США может выдвигать требования, ставя себя в один ряд с законно избранными лидерами, при этом находясь в шатком положении с точки зрения легитимности.

Если западные политики не видят терактов, убийства детей, о каком серьезном переговорном настрое можно говорить?

Зеленский не может подтвердить свой статус. Использует такие шаги: приехать на церемонию, взять премию, выступить в мировой прессе. Вот он так себя "легитимизирует".

Продолжит ли Вашингтон в нынешней ситуации помогать Киеву?

Захарова: Будет ли помогать Зеленскому нынешняя администрация США? Они сами в непростой ситуации в связи с агрессией против Ирана. И вы считаете, сейчас они будут думать, как помочь Зеленскому? Урегулировать конфликт нельзя, снабжая киевский режим оружием. Урегулировать конфликт можно только путем переговоров, с учетом интересов России. Других вариантов нет.

Норвегия, Польша и Литва присоединились к французскому "ядерному зонтику". Как Москва будет реагировать?

Захарова: Речь идет о странах, под прикрытием антироссийской риторики проявляющих повышенный интерес к доступу к ядерным вооружениям Запада. По факту происходит развитие совокупного военно-ядерного потенциала НАТО против России. Французские официальные лица не скрывают, что готовятся к войне высокой интенсивности. Против кого? Говорят о нашей стране, периодически поглядывая на Беларусь.

Создается ощущение, что в Париже хотят привлечь финансирование Евросоюза для модернизации своего ядерного арсенала. Экономика Франции не в лучшем состоянии. Модернизировать за свой счет - дорогое удовольствие. Почему бы не привлечь средства тех, кто ведется на авантюры.

Норвегия? Нас уверяют, что речь не идет о переходе под "ядерный зонтик". Это дискуссия о том, как французское оружие может способствовать безопасности. Смешно слушать. Словесная эквилибристика, недостойная серьезных людей.

Европейские страны, предоставляя базы для стратегической авиации Франции и допуская возможность размещения ядерного оружия, становятся приоритетными целями в случае агрессии против нашей страны. До них это почему-то не доходит.

В Европе все чаще говорят, что с Россией нужно вести диалог.

Захарова: Если западные политики не видят терактов, убийства детей, если они продолжают спонсировать тех, кто осуществляет террористические атаки, о каком серьезном переговорном настрое можно говорить?

Когда западные журналисты провокационно задают вопросы о российской экономике, хочется ответить: вы забыли, что ввели против нас 35 тысяч санкций? И мы развиваемся.

Когда я задаю западным коллегам вопрос об их экономике, они тут же убирают микрофоны и говорят: это другое. Их экономики никогда не были атакованы нашими санкциями. Мы только отвечали, когда они вводили свои. Санкции вводятся агрессивно, действуют против нас, но хуже делают они себе.

Они понимают, до какой степени довели себя. Граждане начинают спрашивать: зачем нам это надо? И начинается "шарманка про переговоры". Они сами себя вписывают в переговорщики и в тот же день говорят о продолжении давления на Россию и укреплении киевского режима. Цена всем их заявлениям известна.