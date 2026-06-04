На брифинге в рамках ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала Кайсу Оллонгрен, которая занимает пост спецпредставителя Евросоюза по правам человека. Поводом стали высказывания европейского дипломата на одном из форумов по безопасности, где она сравнила действия России в отношении украинских детей с тем, что творили нацисты во время Второй мировой войны — те, по её словам, тоже силой забирали похожих на арийцев детей и лишали их собственной идентичности.

Захарова назвала Оллонгрен необъективной, а точнее — неадекватной, пишет ТАСС. Она задалась вопросом, интересовалась ли та вообще судьбой российских детей, которые пострадали от киевского режима. Дипломат продемонстрировала красную папку, где, по её словам, собраны фамилии и фотографии жертв теракта ВСУ в Старобельске. Захарова спросила, говорила ли Оллонгрен что-нибудь про Аллею ангелов или про иранскую школу.

Захарова отдала журналисту из Германии фотографии убитых ВСУ студентов

Представительница МИД подчеркнула, что подобные заявления характеризуют в первую очередь тех, кто их делает. Если госпожа Оллонгрен так переживает за судьбу неких украинских детей, пусть предъявит их имена и список хотя бы из нескольких фамилий. Но, по мнению Захаровой, та даже не задаётся таким вопросом.

В завершение Захарова заметила, что Оллонгрен прекрасно понимает: её назначили на этот пост вовсе не для того, чтобы она реально занималась делом. Дипломат также иронично отметила, что ни Россия, ни Украина не входят в Евросоюз, однако европейская представительница каким-то образом позволяет себе выходить за рамки своего региона.