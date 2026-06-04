Захарова отдала журналисту из Германии фотографии убитых ВСУ студентов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) передала журналисту из Германии папку с фото погибших в результате теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. Она попросила работника СМИ доставить и показать снимки канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, сообщило РИА «Новости».

Захарова посетовала на то, что материалы о преступлении ВСУ видит «кто угодно, но не канцлер Мерц».

«Вы можете вернуться в Берлин и просто показать фотографии этих детей? Они есть и в онлайн-формате, но вот здесь они распечатаны», — обратилась дипломат к корреспонденту во время брифинга, попросив доставить этот «подарок» Мерцу. «Покажите их немцам и отправьте Мерцу. Скажите, что у него от Марии Захаровой подарок», — сказала дипломат.

Журналист взял у Захаровой папку.

Атака ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета произошла 22 мая. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Ранее в МИД раскрыли отношение Запада к удару по Старобельску.