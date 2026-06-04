Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Молдавии продолжают милитаризацию страны и «вгоняют ее в кабалу». Об этом сообщает РИА Новости.

В мае военнослужащие национальной армии Молдавии приняли участие в манёврах Danubian Whisper-2026, проведенных совместно с 18-й бригадой армии Румынии. В Минобороны Молдавии заявили, что учения были направлены на совершенствование тактических навыков, укрепление сотрудничества между армиями и обмен опытом в полевых условиях.

На учениях были выполнены «специальные задачи по полевой ориентации и тактической координации». Четвертого июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Захарова прокомментировала эти манёвры.

«Продолжается милитаризация доброй, трудолюбивой, работящей Молдавии. Вот сейчас ее вгоняют в эту кабалу», - заявила она.

В 2025-м году стало известно, что в ближайшее десятилетие Молдавия планирует провести модернизацию армии и привести ее в соответствие со стандартами ЕС. Количество военнослужащих в армии страны вырастет до 10 500 человек, а военные расходы увеличатся до одного процента от ВВП. Молдавия подписала с Румынией, страной-членом НАТО, соглашение о сотрудничестве в области военного образования и подготовки.