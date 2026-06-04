Захарова назвала извращением попытки заявлять о ненадлежащем отношении к Армении

Попытки утверждать, что Россия относится к Армении ненадлежащим образом, являются "извращением логики и непотребством".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Утверждение о том, что Москва не так себя ведет с Арменией, - это извращение, это извращенная логика, но, действительно, до уровня чего-то непотребного. Такое еще и придумать надо было", - указала дипломат.

Она обратила внимание, что Москва поддерживает взаимоуважительное и выгодное для Еревана партнерство. "О какой угрозе для Армении от России можно говорить, если мы долгие годы поддерживали республику, выступали гарантом ее безопасности?" - задалась вопросом Захарова.

ТАСС - генеральный информационный партнер ПМЭФ.