Захарова назвала извращением попытки заявлять о ненадлежащем отношении к Армении
Попытки утверждать, что Россия относится к Армении ненадлежащим образом, являются "извращением логики и непотребством".
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Она обратила внимание, что Москва поддерживает взаимоуважительное и выгодное для Еревана партнерство. "О какой угрозе для Армении от России можно говорить, если мы долгие годы поддерживали республику, выступали гарантом ее безопасности?" - задалась вопросом Захарова.
ТАСС - генеральный информационный партнер ПМЭФ.