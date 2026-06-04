Дмитриев анонсировал скорые контакты с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на «полях» ПМЭФ сообщил о контактах со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Дмитриева, в контактах России и США по Украине есть значимый прогресс, хоть желающие продолжения военного конфликта и пытаются сорвать диалог.

«Попытки его преуменьшить связаны с тем, что люди, которые хотят продолжения войны, пытаются сорвать российско-американский диалог», — указал он.

До этого Дмитриев заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по сотрудничеству продолжается, в ближайшее время возможны более активные шаги в этом направлении.