Захарова прокомментировала заявления Мадьяра об отношениях с Россией

Россия фиксирует заявления новых властей Венгрии по теме отношений с Москвой и конфликта на Украине.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, проходящем в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мы фиксируем заявления представителей нового руководства Венгрии как в части развития отношений с нашей страной, так и о ситуации на Украине, вокруг нее», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Москва исходит из того, что венгерские власти в отношениях с Россией будут руководствоваться интересами собственных граждан.

На Украине заявили о головной боли из-за Мадьяра

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что республика поддержит антироссийские санкции Европейского союза (ЕС), если среди других членов ЕС будет единство по этому вопросу.