Захарова прокомментировала заявления Мадьяра об отношениях с Россией
Россия фиксирует заявления новых властей Венгрии по теме отношений с Москвой и конфликта на Украине.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, проходящем в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.
По словам Захаровой, Москва исходит из того, что венгерские власти в отношениях с Россией будут руководствоваться интересами собственных граждан.
На Украине заявили о головной боли из-за Мадьяра
Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что республика поддержит антироссийские санкции Европейского союза (ЕС), если среди других членов ЕС будет единство по этому вопросу.