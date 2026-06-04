Захарова назвала главный страх Запада

Страны Запада больше всего боятся признать собственные преступные ошибки.

Об этом Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью «Российской газете» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«[Западу] надо будет признаться, что были совершены ошибки, которые можно квалифицировать как преступные ошибки, которые привели к нарушению суверенитета другого государства, к агрессии, ничем не спровоцированной», — объяснила она.

Среди ошибок Мария Захарова назвала в том числе действия в отношении Ирана, в результате которых под удары попала школа для девочек. При этом изначально страны Запада отказывались брать ответственность за удар, подчеркнула дипломат.

Ранее Мария Захарова пошутила о защите Арктики от инопланетян. Именно такие угрозы видят в регионе власти Канады, сыронизировала она.