Медведев рассказал, почему нельзя верить Западу

России необходимо воспитывать в себе недоверие к элитам Запада.

Таким мнением поделился зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в «Максе».

«Нам нужно без истерик и самобичевания воспитывать в себе одно качество: нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться», — написал он.

Политик добавил, что западные элиты «убоги и завистливы», а также «лживы и слабы».

По мнению Медведева, в недоверии должен состоять новый кодекс взаимоотношений с партнерами из западных стран.

Также он заявил, что Запад хотел бы разделить РФ на части и получить доступ к богатствам страны, однако понимает, что это невозможно сделать без «ядерного коллапса цивилизации». Политик напомнил слова императора Александра III о том, что «у России нет друзей». Медведев подчеркнул, что другие страны «боятся нашей огромности».