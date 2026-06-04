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Захарова назвала условия для диалога России и Германии

ТАСС

Любые разговоры о будущем отношений России с ФРГ возможны, когда Берлин официально осудит теракты Киева и перестанет поставлять оружие на Украину.

Захарова назвала условия для диалога России и Германии
© ТАСС

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Любые разговоры насчет будущего возможны только тогда, когда официально Берлин заявит о недопустимости исполнения и проведения терактов против граждан нашей страны, осудит их и прекратит спонсировать международный терроризм", - сказала дипломат.