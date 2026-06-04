Захарова назвала условия для диалога России и Германии
Любые разговоры о будущем отношений России с ФРГ возможны, когда Берлин официально осудит теракты Киева и перестанет поставлять оружие на Украину.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Любые разговоры насчет будущего возможны только тогда, когда официально Берлин заявит о недопустимости исполнения и проведения терактов против граждан нашей страны, осудит их и прекратит спонсировать международный терроризм", - сказала дипломат.