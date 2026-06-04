Захарова назвала условия для диалога России и Германии

Любые разговоры о будущем отношений России с ФРГ возможны, когда Берлин официально осудит теракты Киева и перестанет поставлять оружие на Украину.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).