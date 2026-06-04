Захарова словами Рыжовой из «Служебного романа» высказалась о нехватке денег в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова словами героини Ольги Рыжовой из советского фильма «Служебный роман» прокомментировала новости о финансовом кризисе в Организации Объединенных Наций (ООН).

Ее слова приводят «Известия».

«А помнишь, как ты все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило», — сыронизировала Захарова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она подтвердила, что в настоящее время ООН действительно испытывает колоссальную проблему с поступлением средств, которую генсек организации Антониу Гутерриш представляет как «кризис ликвидности. По словам Захаровой, общая задолженность государств — членов за предыдущие финансовые периоды составляет $2,6 млрд.

31 мая газета Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани финансового краха из-за отсутствия платежей от США и Китая, которые совокупно обеспечивают 42% ее базового бюджета. По расчетам организации, деньги закончатся к середине августа.

На этом фоне в ООН призвали государства — члены исполнять финансовые обязательства. При этом жесткой даты для сценария «судного дня» в организации называть не стали.