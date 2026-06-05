Путин назвал ужасным преступлением удар по Старобельску

Удар по Старобельску является ужасным преступлением, там не было ни одного военного объекта, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Двадцать второго мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой», — сказал он.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) заявило, что верифицировало гибель 21 мирного жителя в результате террористической атаки ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске.