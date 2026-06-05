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Путин назвал ужасным преступлением удар по Старобельску

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Удар по Старобельску является ужасным преступлением, там не было ни одного военного объекта, заявил президент России Владимир Путин.

Путин назвал ужасным преступлением удар по Старобельску
© РИА Новости

Об этом он сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Двадцать второго мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой», — сказал он.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) заявило, что верифицировало гибель 21 мирного жителя в результате террористической атаки ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске.