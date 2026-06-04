Медведев процитировал Александра III в рассуждении о международных взаимоотношениях
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, рассуждая о вопросах международных взаимоотношений, процитировал слова Александра III о том, что у России нет друзей.
Об этом он написал в своем канале на платформе «Макс».
«Как когда-то сказал Александр III: "У России нет друзей. Нашей огромности боятся"», — написал Медведев.
По его словам, на сегодняшний день западные страны финансируют Украину из ненависти к России, которая, в том числе основана на желании разделить страну на части и получить доступ к ее ресурсам. В этой связи российский политик высказал мнение о том, что западным элитам нельзя верить, и предложил создать новый кодекс взаимоотношений Москвы с «западными партнерами».