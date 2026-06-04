В России отреагировали на удар ВСУ по электричке в Крыму

Удар по электричке в Крыму — провокация и акт терроризма, украинские власти вновь доказали, что не преследуют иных целей, кроме как убивать русских людей, сказал депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

© Vladimir_Timofeev/iStock.com

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о смертельной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. При ударе ВСУ пострадали четыре человека, один из них не выжил.

«Мирные люди ехали на работу, по своим делам — в этот момент ВСУ ударили по пассажирам электрички. Это преступление стоит в одном ряду с ночной атакой на Старобельск. За трагедию в ЛНР Киев будет еще долго расплачиваться. Уверен, что счет за электричку из Азовского в Керчь тоже будет предъявлен», — прокомментировал Толмачев.

По его словам, атака свидетельствует, что Киев и президент Украины видят угрозу в одном факте существования русского человека, русского языка и русской культуры. Депутат подчеркнул, что каждый шаг Украины подтверждает необходимость специальной военной операции.

В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по поезду в Крыму

Днем ранее, 3 июня, ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Несколько вагонов получили повреждения. Утверждалось, что в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе дети.