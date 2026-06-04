Матвиенко: россиян должно быть намного больше

Председатель СФ Валентина Матвиенко считает, что для обеспечения безопасности России россиян должно быть намного больше.

Об этом она заявила на площадке "Золотой стандарт" корпоративной демографии" в рамках ПМЭФ.

"Вы знаете, что Россия - самая большая в мире страна по территории. И, конечно, для того, чтобы успешно развивать, <...> обустраивать нашу страну, обеспечить [ее] безопасность, нас, россиян, должно быть намного больше", - сообщила Матвиенко.

Кроме того, она сообщила, что президент России Владимир Путин обозначил демографическую повестку как стратегическую.

Также Матвиенко отметила, что повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации - это большая, долгосрочная, комплексная задача.

"Решить ее очень быстро не получится, и решить ее можно, что называется, всем миром", - добавила председатель СФ.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.