Политолог Вадим Трухачев в разговоре с Рамблером объяснил провал Германии на выборах в Совбез ООН, а также прокомментировал обвинения немецкого МИД в адрес Москвы в том, что за неудачей Берлина якобы стоит негативная кампания со стороны России.

Ранее Берлин впервые в истории потерпел поражение на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН. По итогам голосования в Генассамблее Германия набрала лишь 104 голоса при необходимом минимуме в 127. Комментируя это событие, немецкие власти попытались переложить ответственность на Москву. Так, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль прямо связал неудачу с действиями России, заявив, что Кремль якобы развернул негативную кампанию, чтобы не допустить в Совбез страну, активно поддерживающую Украину. При этом никаких доказательств в подтверждение своих слов немецкая сторона не привела.

По словам эксперта, фиаско немецкой дипломатии на голосовании в Генассамблее — это внутреннее дело самой Европы, где руководство ФРГ попросту растеряло былой авторитет, а голословные нападки со стороны Берлина укладываются в привычную логику геополитического противостояния.

Германия не является постоянным членом Совета Безопасности ООН. При этом места непостоянных членов Совбеза от европейского региона распределяют и выбирают сами европейцы, и Россия на этот процесс никак повлиять не может. Нынешний курс Берлина, который после ухода Ангелы Меркель во многом стал "пустым местом", не нравится многим в Европе. Так что немецкому руководству стоит в первую очередь посмотреть на себя, а не искать виновных на стороне. Вадим Трухачев Политолог, доцент Финансового университета

Анализируя риторику немецкого внешнеполитического ведомства, политолог призвал не искать в официальных заявлениях Берлина реальной фактуры, доказательств или логики. Эксперт отметил, что в условиях жесткого геополитического противостояния подобные безосновательные нападки давно превратились в стандартный инструмент информационной борьбы.

«В военное время во всем и всегда обвиняют военного противника — странно, что мы до сих пор не включили эту логику. Глава МИД ФРГ не привел никакой фактуры, но она ему и не нужна. Нас воспринимают как врага, и нас будут безосновательно обвинять во всем. Эти заявления рассчитаны исключительно на эмоции. Не нужно искать здесь здравый смысл: с нами ведут информационную и политическую войну, где подобные приемы — стандартная практика».

Трухачев добавил, что преувеличивать масштабы дипломатического поражения ФРГ не стоит. Данный инцидент никак не скажется на реальном положении Германии внутри НАТО и Евросоюза, а сама ситуация используется немецкими политиками лишь как очередной удобный повод для антироссийских высказываний.

«На самом деле ничего экстраординарного не произошло. От отсутствия Германии в Совбезе организация ничего не потеряет. На роль Берлина в международных структурах, на его отношения с союзниками по ЕС и НАТО это тоже никак не повлияет — там сотрудничество продолжится на текущем уровне. На позиции Германии сказываются другие вещи, а именно — слишком блеклые политики, которые находятся у власти после Меркель. Данный провал — это просто лишний повод в очередной раз "почесать языком" и обвинить Россию, не более того».

Ранее сообщалось, что Киргизия впервые была избрана непостоянным членом Совбеза ООН.