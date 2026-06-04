У Вооруженных сил Украины (ВСУ) и террористов времен обеих чеченских войн одинаковый почерк. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова цитирует РИА Новости.

Так, Захарова заявила, что с 28 по 31 мая украинская армия, обстреливая Энергодар, повредила здания детского сада и городского роддома.

«Так действовали террористы на Северном Кавказе. Помните Буденновск, когда они захватили именно роддом? Помните школу в Беслане? Помните мюзикл "Норд-Ост"? Помните взрывы спящих жилых зданий, когда они знали, что там семьи и дети спят беззащитные, — ночью закладывали гексоген?» — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявляла, что часть выделяемых Украине денег оседает в руках главы государства Владимира Зеленского и его окружения, а другая — в западных банках.