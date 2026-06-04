Пустышка с плацебо: стало известно, зачем Зеленский пишет в Вашингтон

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала письмо Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу пустышкой с эффектом плацебо. Такое заявление она сделала на Петербургском международном экономическом форуме.

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По словам Захаровой, украинским гражданам нужно что-то подсунуть, поэтому и используется такая абсолютно пустая таблетка-пустышка. Дипломат считает, что эта история рассказывается лишь для того, чтобы отсрочить неминуемое.

Она также добавила, что само письмо Зеленского, адресованное Трампу и американскому Конгрессу, нужно для создания определённого образа. Речь идёт об образе, который пытается сформировать Владимир Зеленский.

Таким образом, в Москве не видят реальной ценности в этом обращении и рассматривают его исключительно как психологический трюк.