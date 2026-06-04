В МИД России рассказали о работе США с Зеленским

США пытаются побудить украинского лидера Владимира Зеленского действовать в русле пониманий, достигнутых главами США и России в Анкоридже.

Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форум (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

«Насколько мы понимаем, США держат свое слово в том плане, что ведут работу с тем, чтобы побудить Зеленского действовать в русле этих взаимных пониманий», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что США сохраняют настрой на оказание содействия по поиску путей вокруг урегулирования на Украине.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы возобновить усилия по прекращению огня и достижению мира между Россией и Украиной.