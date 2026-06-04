В МИД высказались о роли Европы в урегулировании на Украине

Европа не участвует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за враждебной позиции по отношению к Москве, но если у европейских стран будут конструктивные идеи в этом вопросе, они должны их высказать России.

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Мы не закрываемся от диалога. Если у Европы будет какие-то конструктивные и здравые идеи, тогда Европа должна их высказать, предложить, тогда мы будем смотреть, насколько эти идеи стоят внимания», — сказал он.

Галузин добавил, что на данный момент нет никаких признаков того, что Европа способна выдвинуть какие-то здравые идеи.

Ранее газета Le Monde писала, что страны Европы во главе с Францией ищут возможности возобновить диалог с Россией, при этом США устали от конфликта на Украине. Уточняется, что Киев и сам призывает своих союзников изменить отношение к контактам с Москвой.