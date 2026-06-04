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В МИД высказались о роли Европы в урегулировании на Украине

Lenta.ru

Европа не участвует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за враждебной позиции по отношению к Москве, но если у европейских стран будут конструктивные идеи в этом вопросе, они должны их высказать России.

В МИД высказались о роли Европы в урегулировании на Украине
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Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Мы не закрываемся от диалога. Если у Европы будет какие-то конструктивные и здравые идеи, тогда Европа должна их высказать, предложить, тогда мы будем смотреть, насколько эти идеи стоят внимания», — сказал он.

Галузин добавил, что на данный момент нет никаких признаков того, что Европа способна выдвинуть какие-то здравые идеи.

Ранее газета Le Monde писала, что страны Европы во главе с Францией ищут возможности возобновить диалог с Россией, при этом США устали от конфликта на Украине. Уточняется, что Киев и сам призывает своих союзников изменить отношение к контактам с Москвой.