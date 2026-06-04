Дмитриев оценил предложение включить Канаду в ЕС

Канада скорее станет новым штатом США, чем войдет в Европейский союз (ЕС).

Так предложение президента Финляндии Александра Стубба включить Канаду в европейское объединение оценил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на странице в X.

«В предлагаемый "Пробудившийся союз" вряд ли войдет Канада. Скорее, Канада станет 52-м штатом», — написал он.

Один из пользователей соцсети под постом спросил, какой штат тогда 51-й, Дмитриев ответил «увидите».

Ранее Стубб заявил, что ЕС нужно «мыслить масштабно» и заявить о себе на международной арене, поэтому необходимо думать о новых волнах расширения, чтобы количество членов возросло до 40. Среди возможных кандидатов на вступление он назвал Канаду.