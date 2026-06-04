В России оценили желание Зеленского вести диалог с Путиным

Владимиру Зеленскому пора перестать говорить о мире и желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ему необходимо начать предпринимать реальные шаги для урегулирования, заявил News.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Эксперт напомнил, что Владимир Путин является законным президентом, а срок полномочий Владимира Зеленского истек в соответствии с Конституцией Украины.

«Наш президент говорил, что открыт к разговору. Если, допустим, Зеленский приедет в Москву, то ему будут обеспечены необходимые меры безопасности. Наш лидер также говорил, что готов провести дискуссии, обсуждения, встречи. Завершение конфликта должно стать итогом неких договоренностей, которые обязаны быть максимально хорошо проработаны на уровне специалистов и экспертов», — заметил Климов.

Он обратил внимание на то, что с украинской стороны действий пока так и нет, а есть только разговоры.

«Если Зеленский вдруг созрел, так пусть начнет что-то делать, а не говорить об этом», — заявил член Совета по внешней и оборонной политике.

Андрей Климов также отметил, что в Кремле уже озвучивали четкое условие для прекращения боевых действий: Киеву достаточно отдать приказ вывести войска с территорий Донбасса.

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Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения условий прекращения боевых действий. По его словам, Украина готова поддержать «любой формат».