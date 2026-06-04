В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по поезду в Крыму
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал спланированным и целенаправленным удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поезду с мирными гражданами, следовавшему в Керчь. Реакцию парламентария публикует РИА Новости.
Комментируя атаку, Шеремет подчеркнул, что на лицо террористическая сущность Киева.
Депутат уверен, что режим президента Украины Владимира Зеленского действует исключительно по согласованию с западными кураторами.
Объявлено о смертельной атаке ВСУ на поезд в Крыму
Об атаке ВСУ на пригородный поезд в Крыму стало известно утром в четверг, 4 июня. Глава полуострова Сергей Аксенов рассказал, что в результате налета дрона не выжил один человек, еще трое получили ранения.