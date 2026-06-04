Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал спланированным и целенаправленным удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поезду с мирными гражданами, следовавшему в Керчь. Реакцию парламентария публикует РИА Новости.

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Комментируя атаку, Шеремет подчеркнул, что на лицо террористическая сущность Киева.

Депутат уверен, что режим президента Украины Владимира Зеленского действует исключительно по согласованию с западными кураторами.

Объявлено о смертельной атаке ВСУ на поезд в Крыму

Об атаке ВСУ на пригородный поезд в Крыму стало известно утром в четверг, 4 июня. Глава полуострова Сергей Аксенов рассказал, что в результате налета дрона не выжил один человек, еще трое получили ранения.