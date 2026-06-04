Лавров: идет настоящая война Запада против России

Сейчас идет настоящая война Запада против РФ, российская дипломатия должна делать все для победы в СВО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта "Блогерская студия VK Видео: пространство прямого диалога" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Как говорил наш президент, если драка неизбежна, лучше бить первым. Кстати, в нынешней ситуации дипломатия не может просто держаться старых протокольных традиций пиететных, потому что сейчас дипломатия должна делать все, чтобы помочь победить в нашей специальной военной операции. Хотя, когда мы ее начали, Запад решил нам объявить войну, и сейчас идет настоящая война, с этим трудно очень спорить", - сказал Лавров.