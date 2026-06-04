Еревану предложили выбрать, за чей счет Армения пойдет в ЕС

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что Армения может выбрать членство в Европейском союзе, если посчитает это для себя лучшим вариантом. Но при этом, по словам Оверчука, такой шаг не должен происходить за счёт России.

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Своё заявление вице-премьер сделал на Петербургском международном экономическом форуме в беседе с РИА Новости. Он ответил на вопрос, пойдёт ли Ереван на окончательный разрыв с Евразийским экономическим союзом.

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Оверчук подчеркнул, что российская сторона не навязывает Армении своё мнение. Если армяне сами решат, что им будет удобнее и лучше в Евросоюзе, они могут туда пойти, объяснил он.

При этом Оверчук добавил важное уточнение: такой выбор возможен, но только не за счёт России.