Европа не может ни о чем договориться с Россией, так как живет в вымышленном мире, что особенно заметно по нежеланию вести переговоры по Украине.

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» рассказал председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

«Мы видим, что европейцы живут в мире "Звездных войн". Несмотря на то, что они продолжают находиться в вымышленном мире, это не мешает им и далее действовать близоруко, упорно отказываясь от переговоров по Украине», — указал эксперт.

При этом Быстрицкий подчеркнул, что важным условием урегулирования украинского конфликта должна быть не только смена позиции Европы, но и настойчивость США и их требовательность к Киеву.

2 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что слова российского лидера Владимира Путина о паузе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине не означают отсутствие контактов с США. По словам представителя Кремля, переговоры российских и американских представителей по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Он подчеркнул, что Москва сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине.