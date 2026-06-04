Американский журналист попросил у Путина гражданство РФ

Международный секретарь Компартии США, американский журналист-расследователь Кристофер Хелали обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о российском гражданстве.

Об этом журналист заявил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).