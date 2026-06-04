Американский журналист попросил у Путина гражданство РФ

Журналист из США Хелали подтвердил ТАСС, что попросил у Путина гражданство РФ
Международный секретарь Компартии США, американский журналист-расследователь Кристофер Хелали обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о российском гражданстве.
Об этом журналист заявил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Да, я выразил свое желание получить российское гражданство. Я написал письмо президенту Путину на четыре страницы, в котором изложил свое стремление стать гражданином РФ, рассказал о своем вкладе в Россию, своей работе в Донбассе, солидарности с [Международным] движением русофилов и многих других вещах, начиная с моей ранней деятельности в поддержку российско-американской дружбы и важности изучения русской истории, культуры, языка, традиций", - отметил Хелали.