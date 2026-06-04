Захарова назвала свое главное правило в моде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не намерена следовать модным трендам, если они ей не нравятся. Об этом она рассказала «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Я не против, знаете, вспышек [в индустрии моды], но я никогда не буду делать выбор в пользу того, что исключительно является трендом, если мне это не нравится. Я никогда не откажусь от того, что действительно считаю очень красивым, сделанным с действительно художественным вкусом, просто потому, что сейчас какой-то другой тренд», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявила, что нередко носит одежду с восточными мотивами. Она объяснила, что ее восхищает сложность вышивки таких изделий, которая делает одежду уникальной.