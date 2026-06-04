Российским чиновникам запретили уходить в отпуск

Руководящему составу администрации Краснодарского края запретили выезжать за пределы региона. Как говорится в сообщении на сайте краевого правительства, соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

© Московский Комсомолец

Документ распространяется на заместителей губернатора, региональных министров и руководителей краевых департаментов, а главам городов и районов рекомендовано руководствоваться им.

По словам Кондратьева, в условиях современных вызовов все должны работать в режиме повышенной готовности. Он подчеркнул, что жители и туристы будут отдыхать, а чиновники — обеспечивать их безопасность.

Запрет действует в том числе в период отпусков и в нерабочее время, исключение сделано лишь для служебных командировок. Решение принято для поддержания высокой готовности системы управления на фоне действующего в регионе режима среднего уровня реагирования.