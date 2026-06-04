Американский журналист попросил у Путина российское гражданство

Американский журналист Кристофер Хелали попросил у президента РФ Владимира Путина российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России», — сказал журналист.

Ранее французская семья Сорлин, воспитывающая 10 детей, получила в Кремле госнаграду из рук президента России Владимира Путина. Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин наградили орденом «Мать-героиня». В 2015 году она вместе с мужем Фабрисом и детьми переехала из Европы в Россию. В 2024 году все члены семьи получили российское гражданство.