Захарова не сдержала слез, рассказывая о жертвах теракта ВСУ в Старобельске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала историю каждой жертвы террористической атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске и не смогла сдержать слез, показывая фото убитых детей.

"Я буду вам показывать фотографии и рассказывать об этих детях. Я думаю, что их родители не смогут этого сделать в ближайшие годы, а мы это должны сделать", - сказала дипломат, вытирая слезы. Брифинг официального представителя дипведомства прошел на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Захаровой, "моральный долг - донести голос тех, кто не сможет сделать это сам, заставить мир выслушать их, принять правду, которую очень многие хотели бы скрыть".

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР подверглись удару со стороны ВСУ. Погиб 21 человек, в основном несовершеннолетние учащиеся колледжа.

ТАСС - генеральный информационный партнер ПМЭФ.