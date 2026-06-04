В МИД раскрыли сроки визита в Россию кандидата в генсеки ООН

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Мишель Бачелет посетит Россию в июне текущего года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Действительно, Мишель Бачелет должна в июне этого года посетить Россию. Договоренности достигнуты, мы ее ждем», — раскрыл дипломат.

По словам Алимова, в рамках визита также запланирована ее встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Он также напомнил, что Лавров уже встречался с рядом кандидатов на пост главы всемирной организации, в том числе с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси и главой Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспан.

Ранее сообщалось, что Бачелет в ближайшее время намерена посетить Россию, а ее визит находится в проработке.