В России ответили на планы трех стран начать переговоры с Москвой по конфликту на Украине

В России ответили на планы трех стран — Германии, Франции и Великобритании — начать переговоры с Москвой по конфликту на Украине. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, для начала нужно посмотреть на дальнейшие действия Европы после сделанного заявления, передает «Газета.Ru».

Журова предположила, что Великобритания, Франция и Германия не хотят полностью разрывать связи с Россией, и заявление о начале переговоров является «попыткой заскочить в убегающий поезд».

«Они понимают, что, если Украина договорится о мирном урегулировании, их роли не будет там, поэтому они всячески хотят находиться в переговорном процессе», — обозначила она.

В этой связи парламентарий считает, что России следует занять выжидательную позицию и посмотреть на конкретные действия главных европейских союзников Киева в вопросе урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что Германия, Франция и Великобритания начали вместе с Украиной разрабатывать план организации мирных переговоров с Россией. По данным Bloomberg, европейские государства пытаются возобновить контакты конфликтующих сторон, чтобы кризис на Украине не затянулся еще на одну зиму.