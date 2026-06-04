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В России ответили на планы трех стран начать переговоры с Москвой по конфликту на Украине

Lenta.ruиещё 6

В России ответили на планы трех стран — Германии, Франции и Великобритании — начать переговоры с Москвой по конфликту на Украине. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, для начала нужно посмотреть на дальнейшие действия Европы после сделанного заявления, передает «Газета.Ru».

В России ответили на планы трех стран начать переговоры с Москвой по конфликту на Украине
© РИА Новости

Журова предположила, что Великобритания, Франция и Германия не хотят полностью разрывать связи с Россией, и заявление о начале переговоров является «попыткой заскочить в убегающий поезд».

«Они понимают, что, если Украина договорится о мирном урегулировании, их роли не будет там, поэтому они всячески хотят находиться в переговорном процессе», — обозначила она.

В этой связи парламентарий считает, что России следует занять выжидательную позицию и посмотреть на конкретные действия главных европейских союзников Киева в вопросе урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что Германия, Франция и Великобритания начали вместе с Украиной разрабатывать план организации мирных переговоров с Россией. По данным Bloomberg, европейские государства пытаются возобновить контакты конфликтующих сторон, чтобы кризис на Украине не затянулся еще на одну зиму.