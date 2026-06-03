Президент Украины Владимир Зеленский не хочет никакого мира и тормозит любые переговоры ради продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры, заявил председатель комитета Гусударственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер «пускает пыль в глаза» генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, говоря о готовности к переговорам о мире с Россией.