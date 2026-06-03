Западные страны не предлагают Армении конкретных механизмов сотрудничества, но при этом пытаются ослабить ее связи с традиционными партнерами. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в разговоре с ведущим RT Риком Санчесом

По ее словам, европейские государства формируют у Еревана завышенные ожидания относительно будущего взаимодействия, однако реальных гарантий и обязательств за такими заявлениями не следует.

Захарова добавил, что подобная политика направлена не на развитие взаимовыгодного сотрудничества, а на изменение сложившихся отношений Армении с соседними странами.

«Это норма для Европейского союза, для Западной Европы — не созидать, не делиться своими возможностями, а разрушать. И из этого приобретать, становиться выгодополучателем той деструктивной деятельности, которую они ведут», — сказала она.

По словам официального представителя МИД России, западные страны преследуют собственные интересы и стремятся извлечь выгоду из происходящих в регионе политических процессов.

Ранее она заявляла, что США не думают об интересах Армении, подписывая соглашение с Ереваном.