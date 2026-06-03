Посол в Лондоне прокомментировал обвинения Великобритании в адрес России

Российский посол в Великобритании Андрей Келин отверг обвинения Лондона о причастности России к инциденту с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Румынии. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

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«Глава дипмиссии разъяснил российскую позицию по данному инциденту, отвергнув беспочвенные обвинения», — сказано в сообщении.

В ночь на 29 мая БПЛА врезался в многоэтажный дом в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. Служба экстренного реагирования Румынии уточнила, что в результате удара дрона по жилому дому загорелась квартира на десятом этаже. Румынский МИД обвинил в случившемся Россию.

Посла России вызвали в МИД Великобритании

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что принадлежность залетевшего на территорию Румынии беспилотника невозможно установить без проведения экспертизы. Он подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование произошедшего, если ей будут переданы обломки упавшего дрона.