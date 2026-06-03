В России усомнились в необходимости переговоров с Украиной после удара по автобусу

Сенатор Совфеда Владимир Джабаров усомнился в необходимости переговоров с Украиной после удара по рейсовому автобусу в Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает «Газета.ru».

Парламентарий отметил, что в приоритете ВСУ нет военных целей, так как они бьют по гражданским объектам.

«Это говорит, что это государство стало государством-террористом. Террористическое государство со всеми вытекающими последствиями. Какие переговоры можно вести с террористами?» — задался вопросом Джабаров.

3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке БПЛА на автобус «Москва — Симферополь». В результате налета дрона не выжили семь человек, еще 11 граждан пострадали. Позже помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что 10 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них есть ребенок.