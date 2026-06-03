Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что до экономических операторов на Западе "стало доходить", какой прибыли они сами себя лишают из-за введенных антироссийских санкций.

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Эти возможности они «не просто утратили, но сами у себя украли», сказала дипломат журналистам на полях ПМЭФ. Россия, как она отметила, всегда подчеркивала безумный и дефективный характер логики отмены.

Захарова считает, что Россия не страдает из-за отсутствия этих западных операторов: «Мы с мировым большинством делали важное дело все эти годы, развивали свои экономики».