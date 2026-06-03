Посла России вызвали в МИД Великобритании

Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в министерство иностранных дел Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства королевства.

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«Посол России был вызван на встречу в связи с продолжающимися ударами по Украине», — говорится в заявлении.

Кроме того, в министерстве уточнили, что еще одной причиной стал инцидент в Румынии, где беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в жилой дом.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии обвинили в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. В Госдуме в беседе с «Газетой.Ru» указали на отсутствие доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

Ранее в МИД анонсировали ответ России на закрытие консульства в Констанце.